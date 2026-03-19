Donald Trump ameaça 'explodir' complexo de gás do Irã

O Oriente Médio enfrenta crescente tensão com o acirramento dos conflitos entre Estados Unidos, Irã e Israel. Donald Trump pediu a Israel que moderasse os ataques após incidentes nucleares e em campos de gás. No entanto, a resistência iraniana mantém a situação volátil e instável.



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