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Donald Trump anuncia trégua de cinco dias com Irã

Presidente dos EUA disse que teve 'conversas muito boas' sobre fim do conflito

Hora News|Do R7

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O especialista em relações internacionais, Marcelo Suano, discutiu em entrevista ao vivo ao Hora News a situação tensa entre os Estados Unidos e o Irã.

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