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Donald Trump fala após reuniões em cúpula na Otan

Mais cedo, presidente afirmou que pode atacar território iraniano 'com mais força' esta noite

Hora News|Do R7

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Em entrevista coletiva após a cúpula da Otan na Turquia, Donald Trump exaltou a campanha dos Estados Unidos no Irã e negou qualquer fracasso na guerra.

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