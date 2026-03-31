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Elefante passeia pela cidade e diverte as pessoas na rua

Equipe do zoológico conseguiu levar o animal de volta; 'Alice' não se feriu e passa bem

Hora News|Do R7

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Uma elefanta asiática chamada Alice escapou do seu recinto em um zoológico no Novo México, EUA.

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