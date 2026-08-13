Tartaruga rara volta ao Texas após viagem de 8.000 km
Animal foi encontrado debilitado em praia do País de Gales em 2023
Uma tartaruga marinha da espécie mais rara do mundo retorna ao Texas após quase três anos de recuperação e uma jornada de 8.000 quilômetros.
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