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Tartaruga rara volta ao Texas após viagem de 8.000 km

Animal foi encontrado debilitado em praia do País de Gales em 2023

News das 10|Do R7

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Uma tartaruga marinha da espécie mais rara do mundo retorna ao Texas após quase três anos de recuperação e uma jornada de 8.000 quilômetros.

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