Embaixada australiana suspende operações no Irã e determina a saída de autoridades

No oitavo dia de conflito entre Israel e Irã , a Austrália suspendeu as operações da embaixada em Teerã, capital do país persa, nesta sexta-feira (20). Em uma publicação nas redes sociais, foi anunciado que a medida tem como justificativa a “deterioração do ambiente de segurança no país ”. O governo australiano ainda determinou a saída de todas as autoridades. Apesar das solicitações, o embaixador do país, Ian McConville, vai permanecer na região. No comunicado, a embaixada também orientou que os australianos que quiserem deixar o Irã devem fazê-lo neste momento, se for seguro.