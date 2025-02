'Emilia Pérez' vai ganhar sessões antecipadas no Brasil antes da estreia oficial

O filme Emilia Pérez , do diretor francês Jacques Audiard, vai ganhar sessões antecipadas no Brasil antes de sua estreia oficial. O concorrente de Ainda Estou Aqui a Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro no Oscar será exibido antecipadamente desta quinta-feira (30) até domingo (2), enquanto o lançamento oficial está marcado para 6 de fevereiro. O musical francês foi a produção que recebeu mais indicações aos prêmios da Academia neste ano, em um total de 13 categorias.