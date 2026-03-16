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Empresa de IA processa departamento de defesa dos EUA

Pentágono classificou "Anthropic" como risco à cadeia de suprimentos recentemente

Hora News|Do R7

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O Pentágono declarou a empresa americana de inteligência artificial "Anthropic" como um risco à cadeia de suprimentos dos Estados Unidos.

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