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Enchentes matam pelo menos 12 pessoas em Gana

Sete vítimas continuam desaparecidas; há ainda milhares de pessoas desabrigadas

Hora News|Do R7

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Pelo menos 12 pessoas morreram durante enchentes que atingiram Gana, na África. Sete vítimas ainda estão desaparecidas. As chuvas também deixaram milhares de desabrigados.

Equipes continuam as buscas enquanto o governo anuncia recursos emergenciais para ajudar no socorro e reconstrução das áreas afetadas.

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