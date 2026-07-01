Enchentes matam pelo menos 12 pessoas em Gana

Pelo menos 12 pessoas morreram durante enchentes que atingiram Gana, na África . Sete vítimas ainda estão desaparecidas. As chuvas também deixaram milhares de desabrigados.



Equipes continuam as buscas enquanto o governo anuncia recursos emergenciais para ajudar no socorro e reconstrução das áreas afetadas.



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