Entenda doença responsável pela morte do ator Eric Dane

Galã anunciou, em 2025, que lutava contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)

Hora News|Do R7

O doutor Francisco de Assis, vice-coordenador do Departamento Científico de Doenças Neuromotores da Academia Brasileira de Neurologia, esclareceu detalhes sobre como a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) afeta a a mobilidade do paciente.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

