Entenda doença responsável pela morte do ator Eric Dane

O doutor Francisco de Assis, vice-coordenador do Departamento Científico de Doenças Neuromotores da Academia Brasileira de Neurologia, esclareceu detalhes sobre como a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) afeta a a mobilidade do paciente.



