Entenda os quatro fatores que influenciam no preço mais alto do café

A safra menor, devido às condições climáticas , a taxa de câmbio, o crescimento da demanda e o aumento de renda, gerando maior consumo, são os quatro fatores pontuados pelo economista Roberto Troster, em entrevista ao Hora News , que influenciam na alta do preço do café . Segundo ele, “a projeção para 2025 é de uma safra 4% menor” do que a do ano passado. E, com a oferta menor, o preço se eleva.



O segundo fator, de acordo com o especialista, é o preço do dólar: quando a taxa de câmbio está alta, os produtores também aumentam o preço dos bens. Mesmo com a queda da moeda americana, o valor da mercadoria demora para cair, devido ao preço já estabelecido nos estoques. O crescimento da demanda é outro fator. Troster destaca que “o Brasil bateu o número recorde de pessoas ocupadas”. E, quanto mais renda para a população, maior é o consumo .