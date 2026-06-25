Entrevista exclusiva com líder de associação que oferece apoio para venezuelanos no Brasil

Após um terremoto devastador atingir a Venezuela durante a noite desta quarta-feira (24), o 'Hora News' entrevistou na quinta (25) uma venezuelana moradora do Brasil, que falou sobre os estragos e o apoio que está sendo fornecido à terra natal.



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