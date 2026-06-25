Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Entrevista exclusiva com líder de associação que oferece apoio para venezuelanos no Brasil

Dois tremores de grande magnitude foram registrados no país; mais de 160 pessoas morreram

Hora News|Do R7

  • Google News

Após um terremoto devastador atingir a Venezuela durante a noite desta quarta-feira (24), o 'Hora News' entrevistou na quinta (25) uma venezuelana moradora do Brasil, que falou sobre os estragos e o apoio que está sendo fornecido à terra natal.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Tragédia
  • Venezuela
  • america-do-sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.