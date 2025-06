Especialistas veem com estranheza primeiro acidente fatal envolvendo Boeing, afirma piloto

O acidente aéreo na Índia , na manhã desta quinta-feira (12), deixou ao menos 240 mortos. O avião Boeing 787-8 Dreamliner, que tinha como destino Londres, na Inglaterra, caiu cerca de oito minutos após deixar o Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no estado de Gujarat. Em entrevista ao Hora News, Luis Mendes, piloto e instrutor de voo, comenta que, até o momento, não é possível saber as causas do acidente.





não tem registro de nenhum tipo de acidente fatal. "Chama a atenção, principalmente, por ter sido o primeiro acidente com esse tipo de aeronave", pontua. Segundo ele, o setor de aviação vê com surpresa a tragédia, já que a aeronave é uma das mais tecnológicas do mundo e.





Mendes explica que, pelo nível de tecnologia e histórico sem acidentes, o Boeing é homologado para atuar no mundo inteiro e que as aeronaves do tipo realizam milhares de horas de voos diariamente. “Essa aeronave voa, literalmente, no mundo todo”, diz.



Mendes pontua, no entanto, que, a partir desse acidente e com as investigações, as companhias áreas que possuem o modelo devem buscar a fabricante Boeing para buscar mais informações e orientações.





caixas-pretas e dos destroços, o relatório final pode levar cerca de dois anos para ser finalizado. No entanto, para Mendes, por ser pontual, a forma que aconteceu o acidente irá chamar a atenção mundo inteiro na investigação — que unirá autoridades da Índia, dos Estados Unidos, país sede da fabricante Boeing, além do fabricante do motor. "Quem está olhando de fora e tem algum conhecimento, está achando bem estranho o que aconteceu", completa o instrutor. O piloto também ressalta que, com as apurações das