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Estados devem aderir à política de subsídio à importação de diesel

Impacto estimado pela Fazenda é da ordem de R$ 3,2 bilhões para os dois meses de subvenção

Hora News|Do R7

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O governo federal e alguns estados brasileiros anunciaram uma política de subsídio para a importação de diesel. O economista Roberto Troster analisa o assunto.

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