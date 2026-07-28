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Lula discute acordo China-Mercosul com Xi Jinping

Governo brasileiro afirma que tratou dos projetos de desenvolvimento dos dois países

Record News Rural|Do R7

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O presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral em áreas estratégicas. Durante o diálogo, os dois líderes destacaram a importância de acelerar as negociações para um possível acordo entre o Mercosul e a China.

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