Lula discute acordo China-Mercosul com Xi Jinping

O presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral em áreas estratégicas. Durante o diálogo, os dois líderes destacaram a importância de acelerar as negociações para um possível acordo entre o Mercosul e a China.



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