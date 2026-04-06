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Estados Unidos e Irã rejeitam proposta de cessar-fogo

Plano foi apresentado por mediadores do Paquistão, Egito e Turquia, mas não foi validado por Trump

Hora News|Do R7

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Os Estados Unidos e Irã sinalizaram discordância e rejeitaram, nesta segunda-feira (6), o plano de paz encabeçado pelo Paquistão, que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz.

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