Estados Unidos e Irã rejeitam proposta de cessar-fogo

Os Estados Unidos e Irã sinalizaram discordância e rejeitaram, nesta segunda-feira (6), o plano de paz encabeçado pelo Paquistão, que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz.



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