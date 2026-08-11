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Abalos sísmicos deixam milhares de mortos em menos de dois meses

Colômbia, Japão e Venezuela registraram tremores com magnitudes maiores de sete

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A frequência no número de terremotos no planeta tem assustado as populações do mundo inteiro, chocadas com o nível de destruição deixado pelos abalos.

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