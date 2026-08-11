Temperatura média da superfície do mar tem novo recorde

A temperatura da superfície do mar em julho de 2026 foi a mais alta já registrada em nível global. A temperatura média dos oceanos chegou a 20,96 ºC, batendo o recorde anterior de 20,86 ºC, medido em 2023.



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