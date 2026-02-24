Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Estudo: seis tipos de câncer têm aumentado entre jovens

Pesquisa realizada em Harvard aponta aumento significativo de tumores colorretais

Hora News|Do R7

  • Google News

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard identificou um aumento nos casos e mortalidade de seis tipos de câncer entre a população jovem. Os tumores listados incluem colorretal, cervical, pancreático, tireoide, renal e mieloma múltiplo. O médico Helio Pinczowski destacou que mudanças nos hábitos alimentares e sedentarismo estão contribuindo para essa tendência.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Câncer

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.