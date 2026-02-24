Estudo: seis tipos de câncer têm aumentado entre jovens

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard identificou um aumento nos casos e mortalidade de seis tipos de câncer entre a população jovem. Os tumores listados incluem colorretal, cervical, pancreático, tireoide, renal e mieloma múltiplo. O médico Helio Pinczowski destacou que mudanças nos hábitos alimentares e sedentarismo estão contribuindo para essa tendência.



