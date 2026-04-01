Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Nasa envia nesta quarta (1º) astronautas para a Lua após 53 anos

Cápsula não vai pousar, nem entrar em órbita lunar; viagem deve durar até 10 dias

Hora News|Do R7

  • Google News

A missão Artemis II da Nasa enviará, nesta quarta-feira (1º), quatro astronautas para a Lua.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • nasa
  • astronauta
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.