Alckmin destaca programas voltados para a indústria automotiva
Ministro deixará o MDIC e repetirá chapa com Lula para buscar reeleição
Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez um balanço de sua gestão à frente do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).
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