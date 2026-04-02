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Alckmin destaca programas voltados para a indústria automotiva

Ministro deixará o MDIC e repetirá chapa com Lula para buscar reeleição

Hora News|Do R7

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Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez um balanço de sua gestão à frente do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

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