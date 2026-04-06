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Cinco milhões de eleitores precisam regularizar o título

Eleições de outubro definirão presidente, governadores estaduais, senadores e deputados

Hora News|Do R7

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Os eleitores brasileiros têm até esta segunda-feira (6) para fazer a solicitação online para regularizar o título de eleitor. O prazo final será no dia 6 de maio, exatamente daqui um mês.

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