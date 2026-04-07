Ultimato de Donald Trump ao Irã termina na noite desta terça (7)

Com o fim do ultimato de Donald Trump programado para esta terça-feira (7) às 21 horas (horário de Brasília), o 'Conexão Record News' entrevistou um especialista para compreender as possibilidades de Trump cumprir as ameaças.



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