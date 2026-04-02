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Nasa lança missão tripulada histórica à Lua

Sobrevoo no satélite deve acontecer na segunda (6); testes incluem suporte de vida e comunicações

Hora News|Do R7

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A Nasa (Agência Espacial Americana) lançou, nesta quarta-feira (1º), a missão Artemis 2, que fará testes de segurança e tecnologia ao redor da Lua.

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