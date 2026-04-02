Nasa lança missão tripulada histórica à Lua

A Nasa (Agência Espacial Americana) lançou, nesta quarta-feira (1º), a missão Artemis 2, que fará testes de segurança e tecnologia ao redor da Lua.



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