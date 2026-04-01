Indústria química discute risco de desabastecimento no Brasil

O presidente executivo da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química do Brasil) concedeu uma entrevista exclusiva ao 'Hora News' desta quarta (1º), no qual tranquilizou o público sobre as chances de desabastecimento de plástico no Brasil.



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