Polícia Rodoviária Federal apreende veículo que usava gambiarra como combustível

Durante uma fiscalização de rotina na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, agentes da Polícia Rodoviária Federal se depararam com um veículo movido a gás de cozinha.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!