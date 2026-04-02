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Polícia Rodoviária Federal apreende veículo que usava gambiarra como combustível

Carro também estava com o licenciamento atrasado; motorista confessou estar embriagado

Hora News|Do R7

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Durante uma fiscalização de rotina na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, agentes da Polícia Rodoviária Federal se depararam com um veículo movido a gás de cozinha.

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