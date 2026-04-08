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Irã volta a fechar Ormuz e ameaça romper cessar-fogo

Teerã denunciou violações da trégua; Israel continua atacando Líbano

Hora News|Do R7

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O recente cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos com o Irã trouxe novas tensões ao Oriente Médio. Entenda os desdobramentos com o especialista Rodrigo Medina.

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