Irã volta a fechar Ormuz e ameaça romper cessar-fogo

O recente cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos com o Irã trouxe novas tensões ao Oriente Médio. Entenda os desdobramentos com o especialista Rodrigo Medina.



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