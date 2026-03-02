Logo R7.com
EUA: ataque a tiros deixa três pessoas mortas no Texas

Caso é investigado como possível ataque terrorista ligado ao Irã

Hora News|Do R7

Três pessoas morreram durante um ataque a tiros nos Estados Unidos neste domingo (1º). O caso está sendo investigado como potencial ato terrorista com ligação ao Irã.

