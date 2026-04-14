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EUA e Irã devem se encontrar novamente esta semana

Programa nuclear iraniano ainda é principal ponto de discórdia nas negociações pela paz

Hora News|Do R7

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Cresce a expectativa por uma nova rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã. O 'Hora News' desta terça-feira (14) entrevistou o consultor de risco político e relações internacionais Marcelo Suano para compreender as dificuldades que as reuniões enfrentam.

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