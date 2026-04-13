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EUA iniciam bloqueio no estreito de Ormuz

Medida será aplicada a embarcações de todos os países com destino a portos do Irã

Hora News|Do R7

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Marcus Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China, analisou o bloqueio no estreito de Ormuz.

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