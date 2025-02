Ex-premiê do Paquistão é condenado a 14 anos de prisão por corrupção

Imran Khan, ex-premiê do Paquistão , foi condenado a 14 anos de prisão por corrupção nesta sexta-feira (17) — sentença referente a um desvio de fundos de uma ONG criada por ele. Khan já estava preso desde agosto de 2023. Bushra Bibi, esposa do político, também foi condenada pelo caso. Após o resultado do julgamento, o ex-primeiro-ministro disse que não fará nenhum acordo e que é vítima de perseguição política.