Exclusivo: diretor da Anvisa explica como funciona a 1ª vacina contra chikungunya aprovada no Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro definitivo da vacina contra chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan , nesta segunda-feira (14). Em entrevista exclusiva ao Hora News , Daniel Pereira, diretor da agência, comenta os avanços relacionados ao combate à doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.



“Trata-se da primeira vacina de chikungunya aprovada pela Anvisa, em dose única. É uma vacina que demonstrou uma resposta robusta de anticorpos neutralizantes, e dados de eficácia e segurança compatíveis com a sua indicação”, explica Pereira.



O representante da Anvisa detalha a composição e o funcionamento do imunizante. “É uma vacina basicamente de anticorpos. A ideia é aumentar a resposta imunológica para impedir que o vírus consiga penetrar no organismo humano. Diante de todas as análises feitas pela Anvisa em relação à qualidade, em relação à eficácia e em relação à segurança, foi observada uma resposta muito expressiva desses anticorpos”, diz o diretor.



O profissional ainda explica a importância da análise da Anvisa independentemente das aprovações de outras agências de saúde ao redor do mundo. “É importante a gente ter uma análise específica aqui no território nacional, porque nossa população tem características próprias. Isso demanda uma análise específica pela Anvisa, o que foi feito e o que garantiu que de fato a vacina está apta para poder ser utilizada por toda a população brasileira”, comenta o especialista.



Pereira explica que a vacina é destinada a maiores de 18 anos e explica suas limitações. “É uma vacina que é para utilização acima dos 18 anos, não tendo uma limitação específica em relação a uma idade-teto. É importante reforçar que qualquer tipo de aplicação desse tipo de produto feito por populações imunossuprimidas, ou mais idosas, deve ser sempre precedida de um acompanhamento médico”, completa o diretor.