Exclusivo: governador fala sobre Rondônia Rural Show, que começou nesta segunda (26)

Começou nesta segunda-feira (26) a 12ª edição da feira de agronegócio Rondônia Rural Show , na cidade de Ji-Paraná. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, fala com exclusividade à RECORD NEWS sobre o compromisso do estado com o meio ambiente em meio à realização do evento.



“Em todas as feiras que nós visitamos, a gente buscou entender o que o ser humano de fora do Brasil exige do nosso país. Eles só compram de quem protege o meio ambiente . Então não adianta produzir muito se você não tiver a proteção do meio ambiente”, diz o governador.



Rocha ainda relata que autoridades internacionais reconheceram o bom trabalho de Rondônia quanto à preservação ambiental. “Em uma das reuniões que eu fiz lá nos Estados Unidos, alguns americanos fizeram a seguinte pergunta para mim: ‘governador, como é que Rondônia conseguiu triplicar a produção e reduzir o desmatamento ?’ E eu falei: ‘olha, isso é graças ao compromisso dos nossos produtores, e também, é claro, ao trabalho do governo do estado”, completa.