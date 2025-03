Exclusivo: secretário de Segurança Pública detalha menor taxa de homicídios da história do Paraná

Segundo dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o estado atingiu a menor taxa de homicídios da história. Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quarta-feira (12), o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, detalha as ações que impactaram nesse número. “Isso é tudo um trabalho de integração entre as forças de segurança. Houve bastante investimento na tecnologia, bastante investimento em inteligência por parte das polícias do estado do Paraná e também com outros estados que fazem divisa.”



O secretário traça metas ambiciosas para a continuidade na melhoria da segurança pública do estado. “Nós queremos reduzir ainda mais. O Brasil tem uma meta de chegar a 16 [homicídios] para 100 mil habitantes até 2030. O Paraná já está em 14 para 100 mil, e esse anos nós temos como meta para as polícias do estado do Paraná chegar a 12,5, ou até 12, para 100 mil habitantes.”



Hudson ainda detalha medidas para conter os alarmantes dados de feminicídio que afetam todo o país. “O número de homicídios tem caído sensivelmente, mas também temos aumentos de feminicídios. Ano passado nós fizemos a operação Mulher Segura, e nos municípios que nós pegamos como projeto-piloto, nós tivemos uma redução de 37% no número de mortes de mulheres.”