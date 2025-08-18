Explosão de caldeira de gás derruba três casas e deixa feridos no Vietnã
Acidente aconteceu em uma fábrica e provocou pânico entre os trabalhadores; veja vídeo
No Vietnã, imagens de uma fábrica registraram o momento em que uma caldeira de gás explodiu, lançando destroços para todos os lados.
Entre a fumaça e a destruição, os funcionários se encontravam em total pânico com o ocorrido, que provovou o desabamento de três casas da região e deixou vários feridos; até o momento não houve registros de mortes.
As equipes de emergência isolaram o local e as proximidades a fim de iniciarem uma investigação sobre a causa do acidente.
Últimas