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Exposição ao Sol durante as férias requer cuidados e proteção

Brasil deve registrar 263 mil novos casos de câncer de pele até 2028

Hora News|Do R7

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Apesar dos momentos de lazer que as férias escolares podem proporcionar, cuidados precisam ser tomados para prevenir o câncer de pele.

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