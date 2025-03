Exposição imersiva em Londres faz 'viagem no tempo' e leva visitantes ao Egito antigo

Já imaginou a possibilidade de poder visitar o Egito antigo? Essa é a experiência imersiva oferecida por uma exposição em Londres, que faz os visitantes “voltarem” mais de 3 mil anos no tempo. Em uma das maiores salas de mapeamento de vídeo da Europa, a experiência proporciona uma experiência em realidade virtual em 360º, com a visita ao acampamento de um arqueólogo em sua descoberta do túmulo do faraó Tutancâmon, em 1922.