Quatro vítimas do naufrágio de submarino no Egito estão em estado grave

Quatro turistas que estavam no submarino que naufragou no Egito nesta quinta-feira (27) continuam em estado crítico na UTI (unidade de tratamento intensivo).



Seis turistas russos morreram na tragédia. A embarcação transportava 45 pessoas e cinco tripulantes em uma excursão para um recife de corais. Investigações preliminares apontam que o submarino tinha permissão para operar e que o líder da tripulação estava com a documentação em dia.