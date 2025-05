Facção invade alojamento e submete trabalhadores a 'tribunal do crime' no Mato Grosso Polícia chegou a tempo de resgatar as vítimas e prender os criminosos; faccionados achavam que trabalhadores paulistas pertenciam a grupo rival

Hora News|Do R7 19/05/2025 - 18h08 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share