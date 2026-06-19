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Famílias de jogadores têm contato restrito durante a Copa

Mesmo presentes nos Estados Unidos, aniversários são comemorados à distância

Hora News|Do R7

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Familiares dos jogadores da seleção brasileira acompanham a equipe nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, mas enfrentam a distância imposta pela concentração.

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