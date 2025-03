Farmacêutica é condenada a indenizar em US$ 2 bilhões devido a agrotóxico

A farmacêutica alemã Bayer foi condenada por um júri, nesta sexta-feira (21), a pagar uma indenização de US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 12 bilhões, na cotação atual) a uma pessoa que alega ter desenvolvido câncer devido a um herbicida produzido pelo grupo.



A ação, movida no estado americano da Geórgia, determina US$ 65 milhões (R$ 374 milhões, na cotação atual) em danos compensatórios, enquanto o restante corresponde a danos punitivos. Segundo a Bayer, o veredito contraria o “peso esmagador das evidências científicas e o consenso dos órgãos reguladores e suas avaliações técnicas em todo o mundo”. A empresa afirmou que recorrerá da decisão.