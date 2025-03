Hábitos mais saudáveis ajudam a evitar o câncer colorretal; entenda

O médico Samuel Aguiar, líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais do A.C.Camargo Cancer Center, explicou formas de prevenção do câncer colorretal — tumor que se desenvolve no cólon e no reto, partes do intestino grosso — em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (17). Março é conhecido como Mês Azul-Marinho, uma campanha de conscientização sobre a doença .





Segundo Aguiar, a prevenção ocorre de duas formas. A primeira é a realização de exames preventivos, recomendados para pessoas assintomáticas a partir dos 45 anos. A segunda envolve a adoção de hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de carne vermelha, praticar exercícios físicos, evitar o cigarro e consumir bebidas alcoólicas com moderação.





O médico também alerta para sintomas que podem indicar a presença da doença, como sangue nas fezes, cólicas abdominais frequentes, perda de peso, anemia e alteração no ritmo intestinal.