Forte tempestade provoca cancelamento de voos nos EUA

Mais de 30 milhões de pessoas estão sob alertas para fortes nevascas e chuvas

Hora News|Do R7

Uma forte tempestade avança do centro para o leste dos Estados Unidos, provocando nevascas, chuvas e ventos fortes.

