Petróleo é negociado a US$ 116 nesta segunda-feira (30)

O aumento das tensões no Oriente Médio está causando um impacto significativo nos preços do petróleo. O estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, tornou-se o centro das atenções após declarações recentes de Donald Trump sobre possíveis ações militares terrestres caso o local não seja liberado para passagem. Com isso, o preço do barril subiu mais de 2%, atingindo US$ 116.



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