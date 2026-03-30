Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Petróleo é negociado a US$ 116 nesta segunda-feira (30)

Ameaça de ofensiva militar terrestre no conflito fez preço do barril subir mais de 2%

Hora News|Do R7

  • Google News

O aumento das tensões no Oriente Médio está causando um impacto significativo nos preços do petróleo. O estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, tornou-se o centro das atenções após declarações recentes de Donald Trump sobre possíveis ações militares terrestres caso o local não seja liberado para passagem. Com isso, o preço do barril subiu mais de 2%, atingindo US$ 116.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • Oriente médio
  • Petróleo
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.