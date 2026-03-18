Trump deve receber primeira-ministra do Japão nesta quinta (19)

Em meio ao cenário de tensão mundial, a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, irá visitar o presidente Donald Trump na Casa Branca. Especialistas acreditam que compromissos de segurança devem ser discutidos durante a reunião.



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