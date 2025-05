Golpista se passa por médico e tenta cobrar para agilizar exame de paciente em estado grave, em SP

O Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraudes online em fevereiro de 2025. Em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo , um homem se passou por médico e tentou cobrar para priorizar um exame de tomografia de um paciente internado em estado grave em um hospital público.



O golpista entrou em contato com o filho do paciente e pediu transferência de R$ 1.650,00. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o caso foi registrado como estelionato na delegacia eletrônica e encaminhado ao distrito policial. A prefeitura do município informou que abriu um procedimento interno para apurar os fatos.