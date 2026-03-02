Governo estima 70 mil brasileiros vivendo no Oriente Médio
Trump disse que projetou cinco semanas de ofensiva militar no Irã
O professor Augusto Teixeira aborda os possíveis objetivos dos Estados Unidos no conflito com o Irã, destacando riscos na transição após a morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.
Últimas
EUA: ataque a tiros deixa três pessoas mortas no Texas
Caso é investigado como possível ataque terrorista ligado ao Irã
Petroleiro pega fogo no estreito de Ormuz após ataque de drone iraniano
Objetivo de Teerã é colocar pressão na região que conta com um grande fluxo de petróleo
Tensão no Oriente Médio se agravou com a morte do líder iraniano Ali Khamenei
Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia
Guerra entre EUA, Israel e Irã avança com novas explosões
Crise se agravou com a morte do líder supremo iraniano Aiatolá Ali Khamenei
Tensões aumentam com queda de aeronaves americanas no Kuwait
Segundo comando central dos EUA, aeronaves foram abatidas por engano pela Defesa do país
Benjamin Netanyahu visita cidade de Israel atingida por ataque do Irã
Guerra no Oriente Médio chega ao terceiro dia; crise se agravou com a morte do aiatolá Ali Khamenei
Comando militar dos EUA confirma morte de soldados em conflito no Oriente Médio
Segundo informações, três morreram e outros cinco ficaram feridos na operação contra o Irã
Agora: número de mortos sobe para 10 em Israel
Sirenes foram ouvidas por Tel Aviv e Jerusalém após detecção de mísseis lançados pelo Irã
Paquistão x Afeganistão: novos ataques são registrados
Tensão aumenta entre os países após ofensiva paquistanesa contra alvos no Afeganistão
Novo reality show da RECORD NEWS terá jurado criado por IA
'Elevator Pitch Brasil' traz competição sobre empreendedorismo a partir de julho
União Europeia anuncia aplicação de acordo com Mercosul
Ursula von der Leyen reforça que medida é temporária; França critica decisão
Motorista de ônibus perde controle e invade contramão
Caso ocorreu em uma rodovia nos arredores de São Paulo e causou grave acidente
Brasil registra queda de 1 milhão de matrículas em 2025
MEC aponta menor taxa de repetência e queda da população em idade escolar
Indicador que reajusta aluguel registra queda de 0,73% em fevereiro
Locações com contratos atrelados ao indicador não terão reajuste em março