Governo estima 70 mil brasileiros vivendo no Oriente Médio

Trump disse que projetou cinco semanas de ofensiva militar no Irã

Hora News|Do R7

O professor Augusto Teixeira aborda os possíveis objetivos dos Estados Unidos no conflito com o Irã, destacando riscos na transição após a morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

