Grande incêndio destrói navio de carga no Peru e fere três pessoas

Um incêndio destruiu um navio de carga no Peru e deixou três pessoas feridas. As chamas começaram de forma repentina e rapidamente tomaram conta do convés da embarcação.



Bombeiros conseguiram resfriar o navio e impedir que o fogo se espalhasse. As autoridades investigam se o incidente foi provocado por falha mecânica, vazamento de combustível ou manuseio inadequado de materiais inflamáveis.