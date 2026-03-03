Logo R7.com
Guerra deve causar impactos no preço dos combustíveis no Brasil

Disparada do barril de petróleo após ataques no Oriente Médio deve refletir nas bombas

Hora News|Do R7

À medida que mais países se envolvem na guerra no Oriente Médio, maiores são os impactos econômicos do conflito. Para compreender os efeitos que ele pode trazer ao Brasil, o 'Hora News' desta terça (3) conversou com o economista Hugo Gabe.

