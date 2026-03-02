Logo R7.com
Guerra entre EUA, Israel e Irã avança com novas explosões

Crise se agravou com a morte do líder supremo iraniano Aiatolá Ali Khamenei

Hora News|Do R7

Dois caças norte-americanos foram abatidos por engano no Kuwait nesta segunda-feira (27). Piloto de avião explica o que pode ter causado o incidente.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

