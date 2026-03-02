Guerra entre EUA, Israel e Irã avança com novas explosões
Crise se agravou com a morte do líder supremo iraniano Aiatolá Ali Khamenei
Dois caças norte-americanos foram abatidos por engano no Kuwait nesta segunda-feira (27). Piloto de avião explica o que pode ter causado o incidente.
Últimas
Tensões aumentam com queda de aeronaves americanas no Kuwait
Segundo comando central dos EUA, aeronaves foram abatidas por engano pela Defesa do país
Benjamin Netanyahu visita cidade de Israel atingida por ataque do Irã
Guerra no Oriente Médio chega ao terceiro dia; crise se agravou com a morte do aiatolá Ali Khamenei
Comando militar dos EUA confirma morte de soldados em conflito no Oriente Médio
Segundo informações, três morreram e outros cinco ficaram feridos na operação contra o Irã
Agora: número de mortos sobe para 10 em Israel
Sirenes foram ouvidas por Tel Aviv e Jerusalém após detecção de mísseis lançados pelo Irã
Paquistão x Afeganistão: novos ataques são registrados
Tensão aumenta entre os países após ofensiva paquistanesa contra alvos no Afeganistão
Novo reality show da RECORD NEWS terá jurado criado por IA
'Elevator Pitch Brasil' traz competição sobre empreendedorismo a partir de julho
União Europeia anuncia aplicação de acordo com Mercosul
Ursula von der Leyen reforça que medida é temporária; França critica decisão
Motorista de ônibus perde controle e invade contramão
Caso ocorreu em uma rodovia nos arredores de São Paulo e causou grave acidente
Brasil registra queda de 1 milhão de matrículas em 2025
MEC aponta menor taxa de repetência e queda da população em idade escolar
Indicador que reajusta aluguel registra queda de 0,73% em fevereiro
Locações com contratos atrelados ao indicador não terão reajuste em março
Sessão da CPMI do INSS é suspensa após confusão no Senado
Governistas acusaram o senador Carlos Viana de ter 'roubado' na contagem de votos
Chuvas persistentes em Minas Gerais aumentam risco de deslizamentos
Várias pessoas seguem desaparecidas; trabalhos da Defesa Civil continuam em toda a região
Alunos mostram melhor desempenho em português e matemática
Governo estima evolução geral de 16,5% nos anos finais do ensino fundamental
Setor imobiliário registra 453 mil unidades lançadas em 2025
Resultado surpreende por crescimento mesmo com elevada taxa de juros no período